Bambino morto assiderato, l'Osservatore Romano: "Dolore e vergogna"

"Dolore e vergogna"

approfondimento

Bielorussia, Polonia e la crisi dei migranti: cosa sta succedendo

L'Osservatore Romano, quotidiano della Città del Vaticano, ha commentato il fatto in prima pagina: "Ha suscitato dolore e vergogna la notizia della morte per freddo e stenti di un bambino di appena un anno nella foresta al confine tra la Bielorussia e la Polonia, dopo un mese e mezzo trascorso con i genitori siriani in condizioni estreme nella vana attesa di varcare il confine per raggiungere una terra dove poter vivere in sicurezza. Questa morte riporta tragicamente in primo piano il dramma che da settimane si sta consumando in Europa".