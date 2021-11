In Austria e Germania “Corona Party” no vax per infettarsi

Presto in Germania potrebbe scattare il modello 2G , che consentirebbe di ottenere il Green Pass solo a chi è guarito dal Covid o si è vaccinato. Il solo tampone negativo non sarà più sufficiente per mettere le mani sulla certificazione. Di fronte a questa prospettiva, alcuni no vax residenti in Germania e Australia hanno escogitato un nuovo stratagemma: organizzare dei “Corona Party” per infettarsi e poter ricevere il Green Pass una volta guariti. La nuova “moda” è arrivata anche in Alto Adige.

Un’iniziativa pericolosa

Come racconta Patrick Franzoni, vice coordinatore dell’unità Covid di Bolzano, “ci sono giovani ragazzi, anche di età scolare, che si incontrano con i positivi a Sars-CoV-2 e cercano di acquisire l’infezione, non rendendosi conto che il coronavirus è pericoloso anche per i bambini e i giovani”. Nelle scorse settimane si sono svolte delle iniziative di questo tipo nei pressi di Bolzano e, a quanto pare, anche in altre zone dell’Alto Adige. Franzoni sottolinea che l’infezione da coronavirus Sars-CoV-2 ha delle “conseguenze a lungo termine e anche i giovani possono finire in ospedale”. In Austria, un uomo di 55 anni è morto proprio dopo essersi infettato durante un “Corona Party”.

Come funziona il modello 2G?

Il modello 2G è già in vigore in Austria e in alcune zone della Germania. Si chiama così perché consente l’accesso ai luoghi pubblici solo a chi si è vaccinato (geimpft) o è guarito (genesen) dal Covid-19. In Austria le nuove regole prevedono che chi non è in possesso di un certificato “2G” possa lasciare la propria abitazione solo per recarsi sul posto di lavoro, acquistare beni di prima necessità, svolgere attività fisica da solo e “soddisfare i bisogni religiosi fondamentali”. In Germania, la Cancelliera Angela Merkel ha annunciato che se il tasso di ospedalizzazione crescerà ancora il modello 2G sarà applicato ovunque, permettendo solo ai vaccinati e ai guariti di ottenere il Green Pass.