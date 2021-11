Nascite premature, qual è stato l’impatto della pandemia?

Come spiega la Società italiana di neonatologia (Sin), durante l’emergenza Covid-19 la percentuale dei parti pretermine è arrivata all’11,2% per le donne con infezione da Sars-CoV-2. Inoltre, l’accesso dei genitori alle Terapie Intensive Neonatali è diventato più difficoltoso

In vista della giornata mondiale della prematurità, che si celebra il 17 novembre, la Società italiana di neonatologia (Sin) ha ricordato che ogni anno nascono in Italia più di 30.000 neonati prematuri, ossia prima della 37esima settimana di gestazione. Si tratta di un numero che corrisponde al 6,9% delle nascite totali. Durante la pandemia di Covid-19 questa percentuale è cresciuta, arrivando all’11,2% per le donne con infezione da Sars-CoV-2. Inoltre, la situazione di emergenza ha avuto un forte impatto su questi neonati fragili: non solo c’è stata una “forte diminuzione del latte materno donato”, ma si sono anche verificate delle “maggiori restrizioni per l’accesso dei genitori nelle terapie intensive neonatali”.