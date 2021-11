Trapianti: eseguito un prelievo multiorgano a cuore fermo nel Reggiano

L'intervento nel dettaglio



approfondimento

Maratona di trapianti al Sant'Orsola di Bologna: 9 in 24 ore

Come spiegato in una nota del Servizio sanitario regionale, il prelievo è stato eseguito da una donatrice il cui cuore si era fermato, attraverso l'impiego dell'Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation), una specifica apparecchiatura che consente la circolazione sanguigna extracorporea e quindi l'ossigenazione degli organi. Nella procedura comune il prelievo di organi viene svolto a cuore battente, su un donatore in morte encefalica. In questo caso, invece, l'intervento è stato eseguito a cuore fermo e dopo l'accertamento del decesso è stata preservata la vascolarizzazione degli organi grazie alle procedure di perfusione extracorporea con Ecmo. "Non avremmo mai pensato di arrivare a eseguire questa procedura all’ospedale di Guastalla, ma ci siamo riusciti ed è una soddisfazione. A riprova che non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Dietro a questo tipo di intervento c'è un processo complicato per cui è necessario che alcune condizioni si verifichino in contemporanea e altre in maniera consequenziale", ha spiegato la dottoressa Uliana Ferrari, coordinatrice locale donazioni organi e tessuti. "Tutti i professionisti coinvolti hanno dedicato enorme impegno e attenzione perché quello che ci muove è la grande motivazione e il pensiero di contribuire con il nostro operato a dare nuova speranza, grazie al dono e alla generosità di alcune persone, a qualcuno che attende". La prima donazione di organi a cuore fermo in Emilia-Romagna è stata eseguita all'Ospedale di Parma nel 2016.