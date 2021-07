Maratona di trapianti a Bergamo, 6 interventi in meno di 24 ore

“Lunedì 21 giugno, solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno. Lo è stato anche per il Papa Giovanni XXIII, dove l’inizio dell’estate ha segnato anche l’incipit di una maratona chirurgica scandita da 6 trapianti in 24 ore e terminata all’alba del 23 giugno”. Inizia così il comunicato diffuso sul sito dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si è svolta nelle scorse settimane una vera e maratona di trapianti. Tra i pazienti operati, si legge nella nota, anche un bambino ed un malato terminale di Covid , che ha ricevuto il terzo trapianto di polmoni a causa di una polmonite da coronavirus . In totale, sono stati coinvolti più di 70 professionisti, tra cui anche diversi medici specializzandi.

Il primo intervento

Nella ricostruzione di questa lunga serie di trapianti, il nosocomio lombardo fa sapere che tutto comincia nel primo pomeriggio del 21 giugno, quando al Centro trapianti di cuore dell’Ospedale arriva la segnalazione di una donazione di cuore per una giovane paziente di 21 anni, a cui era stata diagnosticata una grave cardiopatia congenita, ricoverata da marzo in cardiochirurgia per l'aggravarsi delle sue condizioni. La giovane aveva subìto un trapianto 15 anni fa, ma il suo cuore nuovo aveva sviluppato un rigetto cronico grave, tanto che solamente le cure intensive le hanno permesso di restare in vita. Il trapianto viene eseguito nel corso della notte e, più o meno nello stesso momento, arriva un'altra segnalazione. C’è un cuore disponibile per un bimbo di 10 anni in lista d'attesa dallo scorso settembre: a mezzanotte un'equipe di medici parte per il primo prelievo in un ospedale fuori dalla Lombardia.

Un doppio trapianto di polmoni

Sono le 4 di mattina di martedì 22 giugno. La prima paziente viene portata in sala operatoria. Alle 9 arriva il cuore e inizia l’impianto del nuovo organo. Alle 11 il cuore riprende a battere spontaneamente. Alle 14 l’intervento si conclude. In quelle ore convulse, ecco poi un doppio trapianto di polmoni in un uomo di 44 anni, con un'insufficienza respiratoria terminale causata dal Covid, ricoverato in rianimazione intensiva dall'8 giugno per il peggioramento delle sue condizioni. L’intervento inizia alle 7.30 del 22 giugno e termina 7 ore dopo. Un'ora dopo l'inizio del doppio trapianto di polmoni, un'altra equipe di medici parte per il prelievo del secondo cuore fuori dalla Lombardia. Alle 12 il piccolo paziente di 10 anni viene portato in sala operatoria, l'intervento procede senza complicanze e alle 19.30 il piccolo viene condotto in terapia intensiva pediatrica per le cure post-operatorie.