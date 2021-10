Covid, Iss: negli ultimi 30 giorni 1.377 casi tra i sanitari

Si tratta di uno dei numeri emersi dal rapporto “Dati della sorveglianza integrata Covid-19 in Italia”, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e aggiornati alla data del 17 ottobre. Nell’ultimo mese, in totale, sono stati 78.132 i contagi da Sars-Cov-2 registrati nel nostro Paese

Sempre nell’ultimo mese, è emerso dal documento, il 47,9% dei pazienti positivi al Covid-19 sono stati uomini, mentre il 52,1% donne. Globalmente, considerando i dati sin dall'inizio della pandemia, sono stati 4.716.467 i casi di positivi al coronavirus in Italia, di cui 144.400 in tutto tra gli operatori sanitari. L'età media dei pazienti coinvolti è pari a 45 anni, mentre si sono registrati in totale 130.791 deceduti (pari al 2,8%) e 4.365.446 guariti. Sempre dall’inizio della pandemia , sono stati 49,1% i pazienti maschi che hanno contratto il Covid , mentre il 50,9% donne.

In 24 ore scaricati 437mila Green pass

Intanto, sono stati 437mila i Green pass scaricati solo nella giornata di ieri, la prima domenica con le nuove regole per l'accesso al lavoro. Si tratta di un aumento pari ad oltre 150mila in più rispetto alle domeniche precedenti. In totale, ad oggi, sono stati 101.033.192 i certificati verdi scaricati in Italia. Oltre 261 mila Green pass sono stati scaricati da chi ha fatto il tampone, 174 mila dai vaccinati, oltre 1.500 dai guariti.