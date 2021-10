Tumori: una nuova tecnica per la radioterapia, al via test a Pisa

La sperimentazione del dettaglio



Da meccanismo intestino nuove terapie contro il tumore della prostata

La sperimentazione, condotta in vitro e in vivo su animali, durerà quasi quattro anni (45 mesi) e ha come obiettivo arrivare ai test sull'uomo. Il progetto di ricerca sarà condotto dal Centro pisano multidisciplinare sulla ricerca e implementazione clinica della Flash Radiotherapy (Cpfr), dotato di un acceleratore lineare (Linac) di elettroni. Una tecnologia unica nel suo genere, in quanto dotata di un "cannone" elettronico a triodo, che dovrebbe abilitare una serie di esperimenti decisivi per comprendere il meccanismo della Flash Therapy.

"Flash è un effetto radiobiologico, evidenziato sperimentalmente su modelli animali, che permette, erogando la dose di radioterapia in tempi di frazioni di secondo (contro i minuti della radioterapia convenzionale) di risparmiare drasticamente i danni ai tessuti sani mantenendo inalterata l'efficacia terapeutica sul tumore", ha spiegato il fisico Fabio Di Martino, ideatore del progetto e direttore tecnico di Cpfr. "Ciò permetterebbe, nella pratica clinica, di poter aumentare le dosi terapeutiche e i volumi interessati e trattare con efficacia tumori ad oggi con prognosi nefasta".



Obiettivo: ottenere autorizzazione per test sull'uomo



Con questo studio, ha spiegato il rettore dell'ateneo pisano, Paolo Mancarella, "Pisa sarà la prima città italiana e una delle tre al mondo (insieme a Losanna, Parigi e Anversa) a possedere un centro interdisciplinare dedicato alla sperimentazione della Flash Radiotherapy e ci poniamo l'obiettivo di essere i primi in Italia a ottenere l'autorizzazione alla sperimentazione clinica sull'uomo di questa terapia che, fino ad oggi, è stata testata una sola vola con risultati che hanno quasi del miracoloso". La Fondazione Pisa, "ha deciso di sostenere la linea di ricerca ipotizzata, che prevede, tra i pochi nel mondo, l'utilizzo di un acceleratore specifico per la radioterapia-flash, insieme alla possibilità di unire in un unico centro competenze multidisciplinari per progettare ed eseguire esperimenti che valutino in modo accurato gli effetti, in modo da arrivare in futuro a portare l'effetto Flash nella routine clinica", ha aggiunto il presidente Stefano Del Corso.