Mieloma multiplo: disponibile in Italia una nuova terapia

È disponibile in Italia una nuova terapia per il trattamento delle forme di mieloma multiplo più aggressive, quelle recidivate e refrattarie. Si tratta del farmaco isatuximab, un anticorpo monoclonale che si somministra per via endovenosa in combinazione con pomalidomide e desametasone a persone adulte che hanno ricevuto almeno due precedenti trattamenti e che hanno mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.