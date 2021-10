Oms, aggiornata la lista dei farmaci essenziali: le novità

L’attenzione al diabete

approfondimento

Proprio il diabete è una delle malattie maggiormente al centro delle attenzioni degli esperti dell’Oms che, tra le preoccupazioni principali, ha segnalato quella di voler aumentare l'accesso alle cure di questa patologia, una malattia definita “in aumento a livello globale”. La conferma è arrivata anche dalle parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Oms, secondo cui “troppe persone che hanno bisogno di insulina hanno difficoltà finanziarie nell'accedervi o ne fanno a meno e muoiono”. Tra i medicinali analoghi dell'insulina, nella lista aggiornata, ne sono stati inseriti alcuni che hanno una più lunga durata d'azione (degludec, detemir e glargine), con l’obiettivo di ampliare l'uso di biosimilari. Si tratta di “un passo fondamentale per garantire che tutti coloro che hanno bisogno di questa terapia salvavita possano accedervi”, ha riferito ancora Ghebreyesus.

I nuovi farmaci antitumore

Le attenzioni degli esperti dell’Oms sono state rivolte anche ai tumori, che hanno provocato quasi 10 milioni di decessi solamente nel 2020 e a livello globale, “di cui 7 su 10 nei Paesi a basso e medio reddito”. In quest’ottica e con l’intento di favorire l'utilizzo di nuovi farmaci che mirano a specifiche caratteristiche molecolari delle neoplasie, con risultati migliori rispetto alla chemioterapia, l'Oms ha aggiunto alla lista dei farmaci essenziali l’enzalutamide per il cancro alla prostata, l’everolimus per una particolare tipologia di tumore cerebrale nei bambini, l’ibrutinib per la leucemia linfatica cronica e il rasburicase per la sindrome da lisi tumorale, grave complicanza di alcuni trattamenti oncologici. Infine, sono state aggiunte nuove indicazioni destinate ai tumori infantili per 16 farmaci già in elenco, compreso il glioma di basso grado, una tra le forme più diffuse di tumore al cervello nei pazienti più piccoli. Tra i nuovi antibiotici, quindi, è stato incluso nell'elenco dell’Oms il cefiderocol, un antibiotico efficace contro batteri multiresistenti.