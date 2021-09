Diabete, approvata dall’Aifa una nuova combinazione per controllarlo

Un principio attivo di ultima generazione, il dulaglutide, se utilizzato in combinazione con gli ipoglicemizzanti orali Sglt-2 inibitori, può consentire di migliorare il controllo glicemico. Oltre a favorire la perdita di peso e a far abbassare il rischio di eventi cardiovascolari. E’ il parere dell’Agenzia Italiana del Farmaco dopo la valutazione dei dati inseriti in uno studio internazionale centrato sullo stesso principio attivo

Si tratta di un principio attivo di ultima generazione, il dulaglutide ed è appena stato approvato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Il suo scopo, nell’ambito delle cure contro il diabete, è quello di tenere sotto controllo la glicemia in combinazione con gli ipoglicemizzanti orali Sglt-2 inibitori, quando questi ultimi non risultano più abbastanza efficaci. L’indicazione dell’Aifa è arrivata dopo la valutazione dei dati inseriti in uno studio internazionale che ha dimostrato come il dulaglutide stesso permetta di migliorare il controllo glicemico rispetto ai soli inibitori Sglt-2. La curiosità è che il principio attivo può far parte di una terapia che prevede una sola iniezione a settimana, evitando così la possibilità di ipo e iperglicemie e aiutando anche a ridurre il peso. Oltre a far abbassare il pericolo di eventi cardiovascolari anche in chi non ha una malattia cardiovascolare già individuata.