Terza dose per tutti o solo per alcune fasce d'età e categorie particolarmente a rischio? Il tema è caldo in Italia, in Israele il richiamo è per le persone da 40 anni in su. In questa fase, dice il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, a La Stampa "stiamo ancora valutando se, quando e a chi fare un'ulteriore iniezione. Il tema, comunque, non è una terza dose a pioggia"