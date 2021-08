3/11 ©Ansa

Da oggi per la fascia 12-18 sarà possibile accedere al vaccino presentandosi "senza preventiva prenotazione". In alcuni territori, come il Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, è già possibile farlo da diversi giorni. In Veneto invece la campagna per i giovanissimi è partita dal 13, e include anche i giovani fino a 25 anni

Scuola, Bianchi: no a tamponi gratis ai No vax