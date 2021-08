Mammografi, in Italia 2 su 10 sono troppo vecchi. Lo rileva Agenas

Gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) indicano che oltre due mammografi su 10 in uso in Italia sono in uso da almeno dieci anni: ciò li rende meno precisi nell’individuare eventuali tumori al seno. Lo scenario tracciato da Agenas si riferisce al 2019 e riguarda l’intero territorio nazionale.