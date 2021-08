Covid, monitoraggio Agenas: crescono i ricoveri a Bolzano e in Veneto

L’ultimo monitoraggio dell’Agenia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che mette a confronto i dati del 10 agosto con quelli del 9, indica che a livello nazionale il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali è rimasto stabile al 5%. Si è però verificato un aumento dell’1% nella Provincia autonoma di Bolzano e in Veneto, che ha portato entrambi i territori al 3%. La situazione delle aree mediche è più grave nelle regioni del Centro e del Sud. In Sicilia, per esempio, il tasso di occupazione è del 14%, molto vicino alla soglia critica del 15%. Quest’ultima è uno dei parametri che influiscono sul passaggio in zona gialla, assieme all’occupazione delle terapie intensive e all’incidenza settimanale dei casi su 100.000 abitanti. Seguono la Calabria (11%) e Basilicata, Campania, Lazio e Sardegna (tutte al 7%).