Tumore al seno metastatico, circa 37mila le donne italiane colpite

Si tratta di un dato emerso nel corso della presentazione della campagna "Sono una Donna con Carcinoma #metastabile", promossa dall’associazione Incontra Donna Onlus per promuovere una corretta informazione sul tema. “Anche in questa fase così difficile contraddistinta dal Covid abbiamo visto quanto conti la prevenzione. E' l'arma più importante e quindi tutte le iniziative che vanno in questa giusta direzione devono essere sostenute”, ha detto il ministro della Salute, Speranza

Nel nostro Paese sono circa 37mila le donne che vivono con una diagnosi di carcinoma mammario metastatico. E’ questo il dato, in crescita e che quindi sottolinea i passi avanti compiuti dalla ricerca medico-scientifica, emerso in occasione del lancio della nuova campagna di Incontra Donna Onlus , associazione no profit che si impegna per promuovere una corretta informazione sul tema del tumore del seno. L’iniziativa si intitola "Sono una Donna con Carcinoma #metastabile" e si basa su una serie di infografiche esplicative e su una massiccia presenza sui social network , oltre a prevedere un ciclo di tre webinar al quale intervengono esperti della comunità scientifica.

Il messaggio del ministro Speranza

approfondimento

Tumore al seno, l'appello degli oncologi sui test genomici

“Anche in questa fase così difficile contraddistinta dal Covid abbiamo visto quanto conti la prevenzione”, ha riferito il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un messaggio video dedicato al lancio della campagna. “E' l'arma più importante e quindi tutte le iniziative che vanno in questa giusta direzione devono essere sostenute. E' stato importante istituire la giornata nazionale dedicata al tumore al seno metastatico del 13 ottobre. E' un evento che ci consente di tenere alta l'attenzione su una tematica decisiva che riguarda la vita di tutti", ha poi aggiunto il ministro.

La sopravvivenza in costante aumento

"Nel nostro Paese si parla poco e non volentieri di tumore metastatico del seno. Gli ultimi studi hanno dimostrato come la sopravvivenza sia in costante aumento”, ha sottolineato invece Adriana Bonifacino, Presidente di Incontra Donna Onlus. “Il termine ‘metastatico’ deve quindi essere sdoganato dall'accezione negativa a cui spesso viene ancora associato”, ha detto ancora, spiegando come con la campagna l’associazione voglia favorire una “maggiore sensibilizzazione e promuovere un'informazione sempre più corretta”. Tra i traguardi positivi raggiunti dalla ricerca medica, infatti, c’è anche quello legato alla possibilità di rallentare la progressione della neoplasia, consentendo alla paziente una buona qualità della vita, come ribadito da Paolo Marchetti, ordinario di Oncologia presso l'Università La Sapienza di Roma. Lo certificato il fatto, ha detto, che "negli ultimi 30 anni assistiamo ad un calo costante della mortalità. Ciò è dovuto anche alla personalizzazione delle cure grazie ad una maggiore conoscenza biologica delle varie forme di cancro".