Tumore al seno, scoperta una proteina chiave per la diagnosi precoce

La proteina Prune-1

Nel corso della ricerca è emerso che la proteina Prune-1 viene espressa in quantità maggiori in circa il 50% delle cellule tumorali delle persone con carcinoma mammario triplo negativo ed è correlata alla progressione della malattia e alle metastasi a distanza nei polmoni. Inoltre, questa proteina è collegata anche alla presenza nel tessuto polmonare di cellule del sistema immunitario, i macrofagi di tipo M2. Quest’ultimi, in questo caso, risultano correlati a un rischio più elevato di sviluppare metastasi. Negli studi condotti sui topi, i ricercatori hanno osservato che quando i geni Prune-1 e Wnt1 nella ghiandola mammaria sono iper-espressi, si generano il carcinoma mammario triplo negativo e delle metastasi polmonari. A spiegarlo è Veronica Ferrucci, ricercatrice della Federico II e del Ceinge.



I risultati ottenuti

Tramite l’analisi dei database relativi a questo tumore “abbiamo avuto la conferma che quando questi geni sono iper-espressi si verificano prognosi peggiori”, spiega Fatemeh Asadzadeh, ricercatrice della Federico II e del Ceinge. L’esperta aggiunge che il processo scoperto nel modello animale “può essere lo stesso anche nella donna”. Nel corso dello studio, inoltre, è stata identificata nei topi una piccola molecola non tossica, “in grado di inibire la conversione dei macrofagi verso il fenotipo M2 e di ridurre il processo metastatico al polmone”, osserva Zollo. I risultati ottenuti hanno permesso lo sviluppo di un kit in grado di identificare all’esordio quali tumori del tipo considerato hanno maggiore probabilità di sviluppare metastasi nei polmoni o in aree più distanti. Secondo Zollo saranno necessari circa 1-2 anni di validazione, per dimostrare “la sua efficacia nella diagnosi clinica”.