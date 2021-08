Bianchi a Sky TG24: “Addio Dad? Governo ha scelto ritorno in classe”

“Mai più la Dad? Io sottoscrivo la decisione, molto forte e coraggiosa, adottata dal Governo che con il provvedimento di ieri ha scelto la presenza in classe dei nostri ragazzi. Torniamo in presenza”. Con queste parole il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha confermato nel corso di un intervento a “Timeline”, in onda su Sky TG24, le decisioni prese nell’ambito del rientro sui banchi, in occasione del prossimo anno scolastico che partirà a settembre.