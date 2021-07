La regola, annunciata dal ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer, varrà per le medie e le superiori: nel caso in cui un alunno dovesse contrarre il coronavirus, i compagni immunizzati potranno restare in classe. Preoccupazione fra i sindacati per il basso numero di vaccinati fra i giovanissimi e per la situazione degli studenti di prima media, che avendo meno di 12 anni sono esclusi dai piani di somministrazione