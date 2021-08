1/10 ©Ansa

Il nuovo calendario, predisposto dalle singole Regioni e dalle Province autonome per l'anno scolastico 2021/2022, indica che già il 6 settembre suonerà la prima campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, che arriveranno alla fine del percorso il 16 giugno. Ecco il calendario Regione per Regione

Scuola, ministro Bianchi: "E' tutto in presenza"