Covid, nuovo lockdown in Australia. Eventi annullati a Pechino

Nello stato del Victoria, uno dei più popolosi del Paese, sono state reintrodotte le restrizioni che erano state rimosse appena dieci giorni fa. In Cina si corre ai ripari per far fronte all’aumento dei contagi

L’emergenza Covid-19 continua a rappresentare un problema per molti Paesi del mondo. La circolazione della variante Delta, sempre più predominante, ha costretto i governi ad affidarsi a varie misure restrittive per provare a contrastare l’aumento dei contagi. In Australia, per esempio, i tre stati più popolosi sono tutti in lockdown, anche per colpa della scarsa quantità di vaccinazioni eseguite. Dopo il Nuovo Galles del Sud, alla sua settima settimana di chiusura e il Queensland, dove le restrizioni sono in vigore da sabato scorso, da ieri anche il Victoria è tornato in lockdown. Si tratta della sesta chiusura dello stato ed è arrivata ad appena dieci giorni di distanza dall’ultima riapertura.

Di fronte a questa scelta non sono mancate varie proteste, che a Melbourne hanno portato all’arresto di quindici persone. Nel frattempo i numeri continuano a salire, soprattutto nel Nuovo Galles del Sud. Situazione in miglioramento nel Queensland, dove le restrizioni potrebbero essere eliminate a breve.