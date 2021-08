Covid, la Cina ha sospeso il rilascio dei passaporti ordinari

La misura, temporanea, è stata introdotta in seguito all’aumento dei contagi di coronavirus nel Paese. Lo ha reso noto Liu Haitao, il direttore del dipartimento per l’ispezione e la gestione delle frontiere dell’Amministrazione Nazionale per l’immigrazione

A fronte della nuova ondata di contagi da Covid-19, la Cina ha deciso di sospendere temporaneamente il rilascio di passaporti ordinari e altri documenti di ingresso e uscita dal Paese. Lo ha annunciato Liu Haitao, il direttore del dipartimento per l’ispezione e la gestione delle frontiere dell’Amministrazione Nazionale per l’immigrazione. “Per il momento non verranno rilasciati documenti di ingresso e uscita come i passaporti ordinari per i casi non essenziali e non di emergenza”, ha spiegato.