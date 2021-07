Grazie all’IA di Google ottenuto “ritratto” di tutte le proteine umane

L’apertura verso nuove strade per la ricerca

approfondimento

Scoperta proteina che rende più vulnerabile il cervello con l'età

Si tratta, come confermato proprio dal vicedirettore generale dell'EMBL, Ewan Birney, di uno snodo particolarmente importante sin della mappatura del genoma umano. “Rendere le predizioni AlphaFold accessibili alla comunità scientifica internazionale apre moltissime nuove strade di ricerca, dalle malattie trascurate ai nuovi enzimi per la biotecnologia e molto altro. Si tratta di un nuovo grande strumento scientifico, che integra le tecnologie esistenti, e ci permetterà di allargare i confini della nostra comprensione del mondo”, ha sottolineato l’esperto.

La specificità dello studio

Ma in cosa consiste la particolarità di questo progetto? In particolare, il database ottenuto potrà amplificare di molto le conoscenze già acquisite sino ad oggi, anche in virtù del fatto che è stato più che raddoppiato il numero di strutture proteiche umane predette con estrema precisione. In passato, la ricerca scientifica era stata in grado, come confermato dai ricercatori, di determinare la posizione esatta del 17% degli amminoacidi che formano le proteine umane. Questo il risultato raggiunto dopo decenni di anni tra studi ed esperimenti di laboratorio particolarmente complessi. Ora, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, si è potuto nel giro di alcuni mesi prevedere con un discreto margine di certezza la posizione del 58% degli amminoacidi. Nello specifico, il 35,7% è stato localizzato con un altissimo grado di confidenza, hanno spiegato ancora gli studiosi. In sostanza, il doppio di quanto era stato ottenuto a livello sperimentale.