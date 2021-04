Scoperta proteina che rende più vulnerabile il cervello con l'età

Si chiama "VGLUT" e risulta essere più abbondante nei neuroni di dopamina di moscerini della frutta, roditori e donne, rispetto agli uomini. Secondo i ricercatori dell'University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences potrebbe spiegare la maggiore resilienza delle donne alla perdita di neuroni legati all'invecchiamento e all'insorgere di problemi motori

Un team di neuroscienziati dell'University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences ha scoperto una proteina chiave nel processo che determina la vulnerabilità del cervello con perdita di neuroni e invecchiamento, diversa tra uomo e donna. Si chiama "VGLUT" e risulta essere più abbondante nei neuroni di dopamina di moscerini della frutta, nei roditori e negli donne, rispetto agli uomini. Come descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Aging Cell, questa scoperta potrebbe essere correlata alla maggiore resilienza delle donne alla perdita di neuroni legati all'invecchiamento e all'insorgere di problemi motori. Secondo gli autori, "VGLUT potrebbe essere un nuovo obiettivo per prolungare la resilienza dei neuroni della dopamina e ritardare l'insorgenza dei sintomi dell'invecchiamento nel cervello".