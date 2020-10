Sfida per il futuro: genoma a portata di mano su smartphone entro 2030

Gli esperti dell'Istituto americano per la ricerca sul genoma umano (Nhgri) prevedono che entro il 2030 sarà possibile avere il nostro genoma a portata di mano sullo smartphone, insieme a una sorta di guida per riuscire ad interpretarlo. Questa è solo una delle 10 “previsioni ardite” delineate dagli esperti statunitensi in un articolo pubblicato sulla rivista specializzata Nature (“Strategic vision for improving human health at The Forefront of Genomics”). Tra le ipotesi, gli esperti del Nhgri ambiscono anche a scoprire la funzione biologica di ogni gene del Dna umano entro il prossimo decennio, e a fare in modo che i test genetici diventino esami di routine, proprio come gli esami del sangue.