Pi Greco Day 2025, eventi e iniziative da non perdere in Italia

Cinema

Pi greco day, ecco i migliori film sulla matematica. FOTO

Da 'Will Hunting - Genio ribelle' a 'Il Diritto di contare': sono tante le pellicole che hanno come protagonisti i matematici e le loro storie. Ecco una selezione di quelle imperdibili, in occasione della giornata in cui si celebrare il ‘re dei numeri’

Da Will Hunting - Genio ribelle a Il Diritto di contare, passando per A Beautiful Mind. Sono molti i grandi film che raccontano storie sulla matematica e sul potere dei numeri di cambiare le nostre vite. Ecco una selezione di quelli imperdibili, in occasione del Pi greco day (14 marzo), la data scelta per celebrare il ‘re dei numeri’ che, in stile anglosassone, si scrive ‘3/14’ con l’ordine delle cifre che corrisponde proprio a quello del Pi Greco (3,14)

Will Hunting - Genio ribelle - In questa pellicola del 1997 viene raccontata la storia di Will (Matt Damon), un orfano ventenne impiegato come addetto delle pulizie al MIT. Will, però, possiede anche un'intelligenza fuori dal comune e risolve per caso un difficile teorema matematico lasciato sulla lavagna dal professor Lambeau (Stellan Skarsgård). Sarà proprio il professore a mostrargli la strada da seguire, anche presentandolo al terapista Sean McGuire (Robin Williams)