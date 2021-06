Tumore del colon-retto, dagli “organoidi” nuove strade per la cura

I cosiddetti “organoidi” sono aggregati di cellule tumorali in 3D prelevate direttamente da pazienti con neoplasie, che, seppur in dimensioni piccolissime, riescono a replicare fedelmente le proprietà cruciali dei tumori originari, risultando preziosi nell’ambito della sperimentazione di farmaci e dello sviluppo della medicina personalizzata. In sostanza, si tratta di “una delle più promettenti chiavi di volta nelle mani della ricerca biomedica in ambito oncologico per comprendere cosa accade effettivamente ad un organo quando viene aggredito dal cancro e progettare interventi mirati”. Questa è anche la premessa ad un innovativo studio che ha visto protagonisti i ricercatori del dipartimento di Area Medica (DAME) dell’Università di Udine che, proprio sullo sviluppo di queste versioni tridimensionali semplificate di organi del corpo umano cresciute in laboratorio, hanno prodotto una particolare linea di ricerca multidisciplinare per identificare trattamenti specifici dedicati ai pazienti affetti dal tumore del colon-retto, responsabile del 10% circa della mortalità mondiale e quarta causa di decessi correlati al cancro.