Landazabal (GSK) a Sky TG24: "Concentrati su sviluppo nuovi vaccini"

Il presidente e amministratore delegato dell'azienda farmaceutica: "Nuovi farmaci mrNa in arrivo alla fine dell'anno prossimo". Per combattere le nuove varianti, ha detto che "avremo bisogno di nuovi vaccini da produrre in tempi rapidi". Sui monoclonali: "In trattativa con l'AIFA per approvazione di tipo emergenziale, il farmaco è già in produzione in Italia"