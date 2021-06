Covid, il vaccino tedesco CureVac è efficace solo al 47%

Il principale candidato vaccino anti-Covid sviluppato dall’azienda farmaceutica CureVac è risultato efficace solo al 47%.

Lo ha annunciato il laboratorio tedesco in una nota, pubblicando i risultati di uno studio clinico condotto su 40mila persone in dieci Paesi dell'America Latina e dell'Europa.

Il vaccino "ha raggiunto un'efficacia preliminare del 47% contro il Covid-19, indipendentemente dalla sua gravità, non soddisfacendo i criteri statistici di successo prestabiliti. Le analisi iniziali suggeriscono un'efficacia dipendente dall'età e dal ceppo. I dati disponibili sono stati comunicati all'Agenzia europea per i medicinali (Ema)", ha spiegato l'azienda, che ha siglato un importante contratto d'ordine con l'Unione europea per questo vaccino a RNA messaggero. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)