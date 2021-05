Dubai, vaccino obbligatorio per chi partecipa ad “eventi dal vivo”

L’obbligatorietà del vaccino anti-Covid scatterà dal 6 giugno, come confermato da una portavoce del Ministero della Sanità locale. Riguarderà abitanti del luogo e turisti che decidano di partecipare a mostre, concerti, eventi sportivi ed attività culturali in generale. Servirà anche un test negativo al coronavirus eseguito nelle ultime 48 ore prima dell’evento

Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso che il vaccino anti-Covid dovrà essere obbligatorio per qualunque persona intenda partecipare ad "eventi dal vivo", a partire dal 6 giugno prossimo. Ne ha parlato il “ The Guardian ”, riportando il recente annuncio di una portavoce del Ministero della Sanità locale.

Gli eventi coinvolti

Secondo quanto emerso, l'obbligo riguarderà tutti coloro che sono presenti all’interno dei confini nazionali, dunque sia turisti sia abitanti del luogo che desiderino assistere ad eventi quali mostre, concerti, eventi sportivi ed attività culturali in generale. La misura, è stato spiegato, sarà valida anche per le cerimonie di nozze dove in totale siano presenti più di 100 persone. Per partecipare a tutti questi eventi, ha sottolineato ancora la portavoce, sarà indispensabile dimostrare un test del coronavirus negativo, eseguito non più di 48 ore prime dall'inizio dell’evento.

La campagna vaccinale locale

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, tra l’altro, la campagna di vaccinazione del Paese si è dimostrata una tra le più efficienti e più veloci al mondo e gli Emirati Arabi Uniti stessi hanno affermato che oltre il 73% della popolazione locale di età superiore ai 16 anni è stata vaccinata. Non è stato specificato, però, se questo dato riguardasse cittadini che hanno ricevuto solo una o entrambe le dosi del vaccino anti-Covid. Come spiega sempre la stessa agenzia, riportando i casi di coronavirus più recenti, lunedì il Paese ha registrato 1.512 nuove infezioni da Covid-19 per un totale di 557.610 casi e 1.654 decessi.

Il vaccino cinese di Sinopharm

Gli Emirati Arabi Uniti, che stanno proponendo in questo momento quattro vaccini, hanno spiegato che, a partire da questo questo mese, si serviranno anche del vaccino cinese di Sinopharm. In particolare, il farmaco verrà proposto ai cittadini cinesi che visiteranno il Paese. I turisti cinesi di età superiore ai 16 anni in possesso di un visto a breve termine, infatti, potranno ricevere due dosi del vaccino di Sinopharm a Dubai, come spiegato dall'agenzia di stampa statale WAM all'inizio di questa settimana, in base ad un accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina stessa per il lancio di un sito di vaccinazione locale. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto le sperimentazioni cliniche di Fase III del vaccino cinese ed hanno iniziato a produrlo nell'ambito di una joint venture tra la stessa Sinopharm e la società tecnologica con sede ad Abu Dhabi, Group 42.