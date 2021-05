Covid, Pfizer testa terza dose con vaccino anti-pneumococco: lo studio

La sperimentazione, come precisato dalla stessa azienda in una nota, sarà condotta su un campione composto da 600 volontari, di età pari o superiore a 65 anni, e valuterà la sicurezza dei due preparati quando somministrati contemporaneamente

"Stiamo esplorando la co-somministrazione del nostro candidato vaccino Prevnar-20" anti-pneumococco "con una terza dose del nostro vaccino Covid -19. In caso di successo e approvazione, le persone potrebbero ricevere entrambi i vaccini". Così Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer, ha annunciato su Twitter l'avvio di uno studio volto a valutare la sicurezza dei due vaccini quando somministrati contemporaneamente. La sperimentazione, come precisato dalla stessa Pfizer in una nota , sarà condotta su un campione composto da 600 volontari, di età pari o superiore a 65 anni, e valuterà la risposta dei soggetti nei 6 mesi successivi alla somministrazione dei preparati. "I primi soggetti arruolati hanno ricevuto le loro vaccinazioni . Gli obiettivi secondari sono descrivere le risposte immunitarie prodotte da ciascuno dei vaccini", precisa l'azienda farmaceutica statunitense.

Lo studio nel dettaglio



I volontari, saranno reclutati "fra i partecipanti alla sperimentazione di fase clinica 3 sul vaccino anti-Covid Pfizer/BioNTech, che hanno ricevuto la seconda dose almeno 6 mesi prima di entrare nello studio di co-somministrazione".

Gli arruolati verranno suddivisi casualmente in tre gruppi e riceveranno "il vaccino anti-pneumococco coniugato 20-valente (20vPnC) più booster anti-Covid (terza dose)", o "20vPnC più placebo o "terzo booster anti-Covid più placebo".



Vaccino Pfizer, il 28 maggio possibile ok dell'Ema per 12-15 anni



Quanto alle ultime novità sul fronte dei vaccini anti-Covid, probabilmente nei prossimi mesi l'immunizzazione potrà essere estesa anche ai più giovani.

Una data chiave su questo fronte sarà il 28 maggio, giorno in cui si prevede che l'Ema rilasci l'autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. Lo ha annunciato il 19 maggio il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Question time alla Camera.

"Per il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall'età di 16 anni, gli altri dai 18. È un fatto molto importante perchè vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico", ha dichiarato.