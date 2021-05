Sileri a Sky TG24: green pass digitale in arrivo entro 20 giugno

Lo ha dichiarato, in un intervento a "Timeline" su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Sulla possibilità di ricevere la seconda dose del vaccino nel luogo in cui si trova in vacanza, Sileri ha commentato: “Non abbandoniamo del tutto l’idea di poter fare il richiamo dei vaccini Covid in vacanza, il problema potrebbe essere superato con l’estensione della seconda dose per i vaccini a mRna a 90 giorni”

"Richiamo vaccini in vacanza? Non abbandoniamo l'idea"



Sulla possibilità di ricevere la seconda dose del vaccino anti-Covid nel luogo in cui si trova in vacanza, Sileri ha commentato: “Non abbandoniamo del tutto l’idea di poter fare il richiamo dei vaccini Covid in vacanza, il problema potrebbe essere superato con l’estensione della seconda dose per i vaccini a mRna a 90 giorni”. Sul tema si è recentemente espresso anche il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid. "È bene che chi va in vacanza regoli le proprie vacanze in funzione dell'appuntamento vaccinale", ha dichiarato, ricordando qual è l’intervallo da rispettare tra una dose e l’altra dei vaccini anti-Covid attualmente in uso: "Per Astrazeneca si può fare con un intervallo tra 4 e 12 settimane tra prima e seconda dose, con i vaccini a mRna si può fare a 42 giorni".

Vaccino, Speranza: "In arrivo altre 20 milioni di dosi a giugno"



Quanto all'andamento della campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato in data odierna al Question time alla Camera che a "giugno arriveranno altri 20 milioni di dosi di vaccini e l'immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani". Una data chiave su questo fronte sarà il 28 maggio, giorno in cui si prevede che l'Ema rilasci l'autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. "Per il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall'età di 16 anni, gli altri dai 18. È un fatto molto importante perché vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico", ha aggiunto il ministro della Salute.