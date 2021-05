Festa scudetto Inter, Cartabellotta commenta assembramenti a Sky TG24

Cartabellotta: "Festeggiamenti preoccupano più dal punto di vista sociale"



“Non sappiamo esattamente quale sia l’impatto sanitario di un evento come quello di ieri. La mia personale impressione è che conti di più dal punto di vista sociale ed educativo", ha aggiunto Cartabellotta, per poi sottolineare: “È evidente che se ci sono eccezioni che possono permettere assembramenti di queste dimensioni, nel momento in cui ciascuno di noi avrà necessità e voglia di libertà in dimensioni sempre più ridotte si verificheranno tante di quelle situazioni la cui sommatoria invece potrà determinare una risalita importante della curva dei contagi". Commentando, in generale, gli assembramenti che si sono venuti a creare in diverse zone di Italia nell'ultimo periodo, Cartabellotta ha dichiarato: "C'è una parte della popolazione che continua ad avere paura" del virus e "continua ad utilizzare tutte quelle che sono le raccomandazioni che vengono fornite per proteggere se stessi e gli altri. Ma c'è un'altra parte, che comprende anche tanti giovani (che percepiscono un rischio minore) che ritiene che questo sia il momento in cui tutto sia finito ma purtroppo non è così".

Fontana: "Assembramenti pericolosi"



Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato uno tra i primi a commentare gli assembramenti dei tifosi interisti, a Milano, dopo la vittoria dello Scudetto.

"Era probabile che eventi del genere si potessero verificare", ha dichiarato in mattinata durante la visita al nuovo centro vaccinale della Multimedica, allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni. "L'importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane. Speriamo che situazioni di questo genere non abbiamo determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere perché onestamente rischiano di essere un po' pericolose", ha aggiunto.