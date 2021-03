Cartabellotta: coronavirus circola in modo diverso nelle varie Regioni

“Il virus non sta circolando alla stessa maniera in tutte le Regioni, il dato nazionale non restituisce un quadro omogeneo come è avvenuto in altri momenti della pandemia". Lo ha dichiarato, in un intervento a "Timeline", su Sky TG24, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).

A preoccupare, ha spiegato il presidente della Fondazione Gimbe, è l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva. "Le terapie intensive hanno superato ieri sera la soglia del 30% di occupazione, però bisogna tenere conto che ci sono Regioni che arrivano al 67% come il Molise o al 57% come l’Umbria e regioni come valle d’Aosta o Sardegna che sono al 10-12%. Parlare di misure nazionali generalizzate è un capitolo delle misure restrittive, poi è evidente che nelle diverse Regioni il virus circola in maniera diversa e ha un impatto sul sistema sanitario diverso”, ha precisato Cartabellotta.