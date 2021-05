Festa Inter, Fontana: “Assembramenti prevedibili e pericolosi”

Il presidente della Regione Lombardia ha parlato dei festeggiamenti ieri in centro a Milano: "Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza". Poi ha fatto sapere che oggi riceverà la prima dose di vaccino: "Non so quale mi faranno. Quello che mi danno porto a casa. L'importante è vaccinarsi"

Durante la visita, questa mattina, al nuovo centro vaccinale della Multimedica, allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato i festeggiamenti dei tifosi interisti ieri sera in piazza Duomo a Milano dopo la vittoria dello Scudetto (LE FOTO DEI FESTEGGIAMENTI). "Era probabile che eventi del genere si potessero verificare - ha detto -. L'importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane", ha dichiarato il governatore. "Speriamo - ha aggiunto - che situazioni di questo genere non abbiamo determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere perché onestamente rischiano di essere un po' pericolose". (COVID: TUTTI GLLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?)

“Oggi ricevo il vaccino, va bene qualunque”

Poi, il presidente lombardo ha fatto sapere che oggi riceverà la prima dose di vaccino: "Non dico dove. Non so che vaccino mi faranno. Quello che mi danno porto a casa. L'importante è vaccinarsi. Qualunque cosa diano ci vacciniamo e facciamo un passo avanti verso la riconquistata libertà", le sue parole. Dopodiché, Fontana ha anche parlato delle prenotazioni per gli over 50: "Stiamo attendendo di avere la programmazione delle forniture perché è inutile che facciamo delle prenotazioni se poi per mancanza di forniture non siamo in grado di rispettarle. Appena avremo un programma delle forniture apriremo anche a quella fascia d’età".