Vaccini, Galli a Sky TG24: "La macchina si è avviata"

“Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno e avere anche un minimo di atteggiamento entusiasta e non soltanto negativo”, si può sostenere di essere in un momento in cui possiamo stare più tranquilli, anche perché “la macchina si è avviata ed ha conseguito un risultato importante. Tutta la prima fase inziale e con varie difficoltà, dovrebbe essere stata superata”. Lo ha detto, intervenendo a “Timeline” in onda su Sky TG24, Massimo Galli, direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco, di Milano, commentando il post sui social del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha confermato come "ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino".