Immuni, disponibile una novità per l’app di tracciamento

La novità dell’aggiornamento

approfondimento

Si tratta, dunque, di una modifica che seppur non incidendo sul funzionamento dell’applicazione, potrebbe però semplificare l’invio della comunicazione delle persone positive al Covid-19. La novità sostanziale dell’ultimo aggiornamento riguarda così la possibilità, dedicata agli utenti che l’hanno installata sui propri dispositivi mobili, di caricare in totale autonomia il proprio codice di positività, che permette di inoltrare così l’avviso a tutti i contatti stretti. Non sarà più necessario, come in passato, l’intervento dell’operatore sanitario per avviare questo processo. In particolare, l’aggiornamento dell’app, gratuita e disponibile sia per i sistemi iOS sia per quelli Android, consentirà di attivare una sezione in cui l’utente può caricare in autonomia il Codice Univoco Nazionale (Cun), associato al risultato del tampone molecolare. Non sono invece validi i risultati relativi ai test antigenici e rapidi.

I numeri dell’app

L’update è stato apportato anche con la speranza che Immuni convinca sempre più utenti ad utilizzare l’applicazione, fornendo così uno strumento aggiuntivo per il contact tracing. Sino ad oggi, come si può leggere anche sul sito dell’app, Immuni è stata scaricata 10.407.111 volte, segnalando 16.194 utenti positivi e inviando 95.733 notifiche a chi è entrato in contatto con persone positive al virus. Era stata resa disponibile nel nostro Paese a partire dal primo giugno del 2020. Dopo esser stata sperimentata in quattro Regioni, ovvero Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, dal 15 giugno dello scorso anno, il suo utilizzo era stato poi esteso a tutto il resto d’Italia.