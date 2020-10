Immuni, nasce call center unico nazionale per chi riceve la notifica

Dal Decreto Ristori quattro milioni di euro per realizzare il servizio di risposta per chi riceve la notifica. Intanto il 27 ottobre si è registrata la cifra record di 5.195 notifiche inviate dall’app di tracciamento

Per Immuni, l’app che traccia chi ha avuto contatti con positivi al coronavirus (che da poco comunica anche con le sue “gemelle” nell’Unione Europea) è stato istituito un call center nazionale che possa occuparsi di tutte quelle persone che ricevono la notifica, che finora erano costrette a rivolgersi al proprio medico. Per il call center sono stati stanziati un milione di euro per il 2020 e tre milioni per il 2021, come si può leggere sul Decreto Ristori pubblicato oggi, giovedì 29 ottobre, in Gazzetta ufficiale.