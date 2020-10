Immuni, Pisano: “Da oggi comunica con altre app in Europa”

La ministra dell’Innovazione ha annunciato la novità tramite un post su Facebook. Tutti gli utenti che hanno già scaricato l’applicazione potranno usarla in altri Paesi dell’Ue per scoprire se sono entrati in contatto con qualcuno positivo al coronavirus

Su Facebook, la ministra dell’Innovazione Paola Pisano ha annunciato un’importante novità per Immuni, che da oggi diventa interoperabile con le applicazioni di notifica di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 adottate dagli altri Paesi europei. “Questo significa che Immuni e le altre app degli Stati dell’Unione che utilizzano analoga tecnologia possono scambiarsi i codici alfanumerici degli utenti e avvisarli se sono stati a stretto contatto con una persona positiva al Covid-19, nel proprio Paese o in un altro Paese europeo”, ha spiegato Pisano. “L’interoperabilità delle applicazioni consente quindi la circolazione all’interno dell’Unione europea senza richiedere ai cittadini di scaricare app diverse per ogni nazione”.

Immuni