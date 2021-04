Vaccini Covid: usato 54% dosi AstraZeneca, 50% Moderna, 96% Pfizer

Come procede la campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid? Ad oggi in Italia sono state somministrate 11.252.066 dosi di vaccino, ovvero l'80% di quelle a disposizione (14.136.480). A indicarlo è il database del ministero della Salute, dove sono pubblicate le statistiche relative alla somministrazione dei preparati anti-Covid su tutto il territorio nazionale.

In particolare, nella Penisola è stato somministrato il 54% delle dosi di AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), mentre per Moderna la percentuale scende al 50% (658.403 su 1.328.200 consegnate). Pfizer ha invece una percentuale di somministrazione del 96%, (8.375.625 di dosi su 8.709.480 consegnate).