Covid, Galli a Sky TG24: "Attendiamo effetti restrizioni"

Galli: per medici vaccinarsi è "atto dovuto"

approfondimento

Vaccini, sperimentate a Treviso le vaccinazioni senza appuntamento

Poi, sull'ipotesi dell'obbligo di vaccinarsi per i sanitari a contatto con i malati, Galli commenta: “È un atto dovuto, non ho dubbi, senza se e senza ma. Non sei obbligato a fare questo lavoro, se lo vuoi fare devi essere in grado di garantire la sicurezza dei tuoi pazienti in primo luogo”. E sull'idea di sospendere lo stipendio ai medici no vax, sottolinea: “Posso dire che è inaccettabile che i medici possano non avere una protezione per se stesso e per gli altri”. Il passaporto vaccinale, per l'esperto, è un "atto incentivante". "È una modalità che consentirà di aprire esercizi che dovrebbero invece aspettare che l'utenza sia coinvolgibile. Tutti i vaccinati potranno permettere che si ritorni a una vita piu vicina alla normalità".