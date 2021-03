Le regole della dieta perfetta per dimagrire in modo sano

Velocità e dieta non vanno d’accordo

In molti arriveranno da lei quando già hanno superato il livello di guardia sul peso chiedendo di dimagrire in fretta per tornare in forma in poco tempo, immagino… “Se c’è una cosa che non funziona mai, quando si parla di alimentazione, sono le cose rapide” precisa subito Stefano Erzegovesi, primario del Centro per i Disturbi Alimentari dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano “una dieta veloce è sempre una dieta con molte proteine animali e quindi pro-infiammatoria, quindi una dieta che, sul lungo periodo, ci rende più fragili e più sensibili a tutte le malattie croniche della nostra epoca: malattie cardiovascolari, ipercolesterolemia, diabete 2, alcuni tipi di tumore, invecchiamento precoce ecc. Inoltre, una dieta veloce quanto è valida nel lungo periodo? I chili che ho perso li recupero tutti con gli interessi; quindi, di solito, si recupera tutto nel giro dell’anno successivo, quando va bene… quando va male gli alimenti di cui ci siamo privati in maniera così drastica, che sentiamo come alimenti vietati (tipicamente i carboidrati), ad un certo punto iniziano a diventare un "oggetto proibito del desiderio" e quindi iniziamo ad avere degli “sgarri” con perdite di controllo tipo abbuffata. E questo è un motivo in più per non considerarle utili sul lungo periodo”.