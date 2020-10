Massimo Bottura: “Serve una cucina più sostenibile e responsabile”

“Ci sono 7 miliardi di persone sulla terra. 1,3 miliardi di tonnellate di cibo sprecate ogni anno. Il 33% della produzione annua va in malora mentre 860 milioni di persone non hanno da mangiare”. Lo chef Massimo Bottura , alla guida del ristorante tre stelle Michelin la Francescana a Modena, inchioda con i numeri la necessità di un’inversione di rotta per quanto riguarda la sostenibilità e lo spreco alimentare. E tutti noi possiamo fare qualcosa: “Ricordate che i piccoli gesti, sommati a quelli degli altri, possono ottenere grandi risultati” dice Bottura in un’ intervista a Repubblica.

Niente più scuse

approfondimento

Massimo Bottura ambasciatore Onu contro lo spreco alimentare

“No more excuses”, niente più scuse, è il concetto chiave. “Il cambiamento parte dalle nostre azioni quotidiane in cucina, per poi allargarsi ai tavoli conviviali e sensibilizzare intere comunità, che a loro volta passeranno all’azione fino a trasformare il sistema alimentare in un modello più salutare e sostenibile”. Lo spiega lo chef che con i suoi refettori ha ideato luoghi che condensano “tutto me stesso, cucina, arte, impegno sociale, solidarietà, ecologia, zero sprechi: mille slanci per un solo salto, non nel vuoto, ma in avanti”. Il suo impegno nel sociale passa anche per la onlus Food For Soul fondata con la moglie Lara Gilmore, che ha intrapreso da poco una partnership con Google Arts & Culture.