Novavax: "Vaccino efficace all'89,7%, scende con variante sudafricana"

L'azienda biotech statunitense Novavax ha confermato che il suo vaccino è efficace all'89,7% contro il Covid-19, ma che tale efficacia è ridotta in modo importante contro la variante sudafricana (48,6%), secondo i risultati definitivi dei test clinici (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). L'efficacia contro la variante inglese resta invece alta (86,3%). Con questi dati la società si prepara a chiedere l'autorizzazione d'urgenza, in particolare nel Regno Unito, dove Novavax ha già annunciato la scorsa settimana di volerla presentare all'inizio del secondo trimestre del 2021 ( LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE ).

Come funziona il vaccino Novavax

approfondimento

Il preparato, come si legge su Focus.it, “consiste in piccole particelle lipidiche che fanno da 'puntaspillo' a copie ottenute in laboratorio della proteina spike, la chiave che il coronavirus SARS-CoV-2 usa per accedere ai recettori ACE2 delle nostre cellule. Alla molecola lipidica con i suoi cloni di spike è aggiunto un composto di origine vegetale, la saponina, che ha una funzione immunostimolante: incoraggia cioè la risposta immunitaria dell'organismo, che inizia a produrre anticorpi contro la proteina più riconoscibile del SARS-CoV-2”.