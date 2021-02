Bonaccini a Sky TG24: “Riaprire attività dove situazione lo consenta”

Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, oltre che governatore dell’Emilia-Romagna, intervenendo nel corso di “Timeline”. “Laddove ci sono meno contagi si può avere una differenziazione. Bisogna usare il buon senso per dare ossigeno a settori in difficoltà”, ha spiegato Condividi:

“Ci sono zone del Paese che stanno abbastanza bene, altre che invece sono diventate arancioni o rosse. Dobbiamo stare attenti all’evoluzione, ma dove le cose vanno bene bisogna valutare se alcune attività, come i cinema e i teatri, possono riaprire anche con una capienza ridotta”. Con queste parole, Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni oltre che governatore dell’Emilia-Romagna, ha commentato la strategia di contrasto alla pandemia in Italia, ospite su Sky TG24 di “Timeline”. Secondo Bonaccini, “laddove ci sono meno contagi si può avere una differenziazione. Bisogna usare il buon senso per dare ossigeno a settori in difficoltà. Se c’è una crescita in tutto il Paese, allora si abbia il coraggio di prendere decisioni che comportino restrizioni”, ha aggiunto. Ribadendo che, dove ci sono meno contagi e zone più tranquille, invece, si può pensare di aiutare quelle attività che sono colpite da “protocolli molto rigidi”.

L’incontro con Speranza e Gelmini approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA Bonaccini, poi, ha riferito di un incontro con i ministri Gelmini e Speranza. “Hanno appena iniziato, si fa fatica a giudicare eventuali cambi di passo. Ma abbiamo apprezzato l’incontro con la ministra Gelmini e il ministro Speranza, ci siamo presi la responsabilità di vederci nei prossimi giorni, perché scade il 5 marzo il Dpcm e ne va scritto uno nuovo”, ha sottolineato, commentando i primi giorni del Governo Draghi. “Abbiamo chiesto alcune cose: che le comunicazioni possano arrivare non 24 ore prima e speriamo che l’impegno si tramuti in realtà”, ha detto, mentre, nell’ottica dell’incontro sul nuovo Dpcm, ha precisato che verrà chiesto “di rivedere i 21 parametri, semplificare un po’ il quadro e provare a capire, in questa nuova fase, quale scenario si apra per l’Italia, nelle prossime settimane, per non vivere alla giornata”, ha aggiunto il governatore. I cambi di colore delle zone Le comunicazioni sui cambi di colore delle zone, ha ribadito Bonaccini, “devono arrivare prima. Non con sole 24 ore di preavviso. La vicenda della chiusura degli impianti sciistici è un caso limite, ma anche passare da arancione a rosso o giallo, per chi porta avanti attività economiche è un problema saperlo poche ore prima. Basterebbe qualche giorno di preavviso”, ha spiegato dal suo punto di vista.