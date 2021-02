Covid, associazioni spettacolo chiedono di riaprire: il protocollo

Il documento è stato realizzato da 45 organizzazioni e consegnato al ministro Franceschini, che si è impegnato a portare al Cts e al Consiglio dei ministri la proposta per riaprire al più presto cinema, teatri e sale concerti. È diviso in sei punti, con le regole per permettere una ripresa in sicurezza di tutta la filiera. Chiede “ristori adeguati” e “contributi a fondo perduto per coprire costi aggiuntivi” per l’adeguamento alle norme anti-coronavirus