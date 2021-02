La crisi dello spettacolo in Italia nei numeri del Rapporto SIAE 2020

approfondimento

#ultimoconcerto, Subsonica & co. a favore della musica in crisi

Com'è noto, l'anno era iniziato in tendenza positiva: i cinema avevano beneficiato dell'effetto Checco Zalone con gli incassi di Tolo Tolo, ma erano in crescita anche le mostre e i concerti. Il lockdown marzo-giugno e quello, ancora più significativo, che ha riguardato anche il periodo natalizio ha fatto crollare ogni percentuale. Tra le statistiche più dolorose c'è anche quella che riguarda il numero di eventi e di giornate lavorative totali di tutti i locali, gli impianti e le associazioni d'Italia: -51,9% nel periodo estivo rispetto al 2019, segno che non tutte le attività hanno riaperto i battenti dopo il primo lockdown e sono appena 46.724 i locali che sono riusciti a organizzare anche un solo evento, a fronte dei 94.687 del 2019. Numeri drammatici pee il cinema (-71,5% di incassi al botteghino), per il teatro (-78,5%) e ancora di più per i concerti, con incassi quasi azzerati (-89,3%), e per gli eventi sportivi che hanno visto ridurre gli incassi dell'83,9%. Crisi profonda anche per le attività di ballo e concertini (-78,5%), nelle attrazioni dello spettacolo viaggiante (-60,7%) e non esattamente dulcis in fundo per mostre ed esposizioni (-76,7%). Numeri attesi, ampiamente pronosticati, che fa ugualmente impressione vedere nero su bianco: sommando tutte le attività culturali, nel 2019 erano stati spesi (e di conseguenza incassati) quasi 5 miliardi di euro, mentre nel 2020 appena 886 milioni.