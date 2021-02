Controllo infezioni, a Trenitalia la Biosafety Trust Certification

Il certificato emesso proprio dal “Rina”, che fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori energia, marine, certificazione, infrastrutture e trasporti e industry, segue il lavoro che Trenitalia ha messo in campo a tutela della salute delle persone, tra viaggiatori e dipendenti, “priorità di tutte le attività aziendali”, come si legge in un comunicato ufficiale . “L’ottenimento della Biosafety Trust Certification testimonia l’importante lavoro svolto in questi mesi per garantire a viaggiatori e dipendenti i più alti livelli di igiene e sanificazione”. Fin dalle primissime fasi dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus , infatti, Trenitalia ha implementato e rivisitato tutte le procedure di sanificazione e igienizzazione dei propri treni, delle sale dedicate ai viaggiatori, delle biglietterie, senza dimenticare tutti gli spazi utilizzati dai dipendenti, come le officine e gli uffici, “garantendo così un’igiene ancora più profonda di sedili, bagagliere, tavolini e di tutte le superfici a contatto con i passeggeri”.

Igienizzazione e sanificazione

approfondimento

Quella della “Biosafety Trust Certification”, spiega l’azienda, è una certificazione che “testimonia quanto le azioni messe in campo da Trenitalia siano fondamentali per prevenire e contrastare diverse tipologie di infezioni, tra le quali la diffusione del Covid-19”. La certificazione, infatti, è arrivata dopo la verifica dell’adozione e dell’implementazione da parte dell’azienda di tutta una serie di procedure condivise per prevenire le infezioni e migliorare gli interventi di igienizzazione e sanificazione dei treni e degli ambienti di Trenitalia utilizzati non solo dai viaggiatori ma, come detto, anche dei dipendenti. “L’iter per l’ottenimento della certificazione ha previsto una prima fase di esame documentale seguita da verifiche ispettive programmate nelle diverse realtà aziendali e a campione sui treni in servizio commerciale, per constatare l’applicazione delle procedure di contrasto alla diffusione delle infezioni adottate dall’azienda”, si legge ancora nel comunicato diffuso sul portale di “Rina”. Trenitalia, in quest’ottica e per prevenire il rischio di contagio sui treni, ha condotto approfondite attività di igienizzazione e sanificazione sia prima del viaggio, sia durante lo stesso, operando la pulizia di superfici e ambienti durante le soste più lunghe dei treni in stazione. Ma anche “potenziando su alcuni treni in servizio commerciale le attività del pulitore viaggiante che interviene per l’igienizzazione di carrozze e toilette anche durante il viaggio e promuovendo l’utilizzo di gel disinfettante per mani con dispenser installati a bordo treno”.