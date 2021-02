Covid, ecco in quali regioni sono state individuate le varianti

Le 3 varianti che l’Iss indica come quelle più monitorate sono quella inglese, quella brasiliana e quella sudafricana. Per la prima, spiega l’Istituto superiore di sanità, “i vaccini sembrano essere pienamente efficaci”, mentre per le altre due “potrebbe esserci una diminuzione nell'efficacia". Le mutazioni sono state individuate in diversi territori da Nord a Sud, e in alcuni casi governatori e sindaci hanno deciso di applicare misure restrittive ad hoc