Le soluzioni alla crisi dell'alta velocità a Sky TG24 Business

Il trasporto passeggeri dell'alta velocità è in crisi da mesi. Sia per via delle restrizioni sul numero di passeggeri, limitati al 50 per cento della capienza, sia perché manca la domanda.

Quali possono essere le soluzioni concrete per evitare il fallimento dell'operatore privato, Italo, e il dissanguamento di soldi pubblici in Trenitalia? Risponde Andrea Giuricin, esperto di trasporti e amministratore delegato della società di consulenza TRA Consulting. Guarda nel video un estratto della sua risposta.

Ospiti nella puntata di sky TG24 Business sono stati, assieme a Giuricin, Lorenzo Codogno, docente alla London School of Economics, e Francesco Guerrera, direttore di Barron's Group, Europa. Recupera qui la puntata intera.