Cina, sviluppato un robot in grado di raccogliere campioni di sangue

La venipuntura, che comporta l'inserimento di un ago in una vena per estrarre un campione di sangue o iniettare farmaci, è una tra le procedure cliniche più comuni al mondo. Ma anche gli operatori sanitari più esperti possono avere difficoltà o anche fallire in questa operazione, soprattutto su pazienti senza vene visibili. I fallimenti ripetuti della puntura venosa poi, per alcune categorie di pazienti, risultano piuttosto dolorosi, richiedono tempo e possono aumentare la probabilità di infiammazione delle vene e di infezione. E, nella lotta contro l'epidemia di Covid-19, molti medici hanno riscontrato difficoltà in questa procedura, specie quando indossavano pesanti tute protettive. Per questo motivo, i ricercatori della Tongji University, con sede a Shanghai, hanno sviluppato un campionatore automatico in grado, a detta loro, di eguagliare o addirittura superare i professionisti sanitari nella raccolta dei campioni di sangue.